Пилот рассказал, как выжить в падающем самолете

«Пилоты тренируют такие посадки, при отказе двигателей они обязаны сесть на пригодный аэродром. Пассажир, в свою очередь, должен выполнять все команды, принимать безопасные позы и вовремя покидать самолет, не поддаваясь панике. Именно паника нередко приводит к трагедиям. И, конечно, очень важно пристегиваться: ремень удерживает вас на месте. В противном случае при резком торможении можно улететь в самое начало салона, по дороге наделав кучу проблем и себе, и другим пассажирам», — объяснил Романов.