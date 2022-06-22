Пилот рассказал, как выжить в падающем самолете

О правилах выживания в падающем самолете рассказал рассказал «Ленте.ру» заслуженный пилот Александр Романов.
По его словам, большинство самолетов сконструировано так, что судно, при чрезвычайной ситуации, не падает, а планирует. Это поднимает шансы на выживание у пассажиров и экипажа.
Конструкция большинства самолетов похожа: многие воздушные судна могут без двигателей планировать с высоты в 1 километр на расстояние 17 километров.
Пассажиры при этом должны соблюдать правила:
«Пилоты тренируют такие посадки, при отказе двигателей они обязаны сесть на пригодный аэродром. Пассажир, в свою очередь, должен выполнять все команды, принимать безопасные позы и вовремя покидать самолет, не поддаваясь панике. Именно паника нередко приводит к трагедиям. И, конечно, очень важно пристегиваться: ремень удерживает вас на месте. В противном случае при резком торможении можно улететь в самое начало салона, по дороге наделав кучу проблем и себе, и другим пассажирам», — объяснил Романов.
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