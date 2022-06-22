Врач назвал напитки, которые становятся опасными в самолете

Врач медико-санитарной части аэропорта Шереметьево Сергей Волга, специализирующийся на подготовке людей к полету, перечислил напитки, которые могут испортить вам перелет, об этом сообщают РИА Новости.

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Сергей предупредил о том, как важно пить обычную воду до и во время перелета, а вот от кофе и алкоголя стоит отказаться.

"Мы рекомендуем как следует выспаться, исключить накануне перелета алкоголь, большое количество кофе, исключить или сократить продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование, и рекомендуем обильное питье обязательно негазированной воды накануне и во время перелета, чтобы компенсировать обезвоживание, которое неизбежно проявляется во время полета", — сказал Волга.

Исключение алкоголя врач объяснил тем, что после его употребления усиливается обезвоживание, которое и без того возникает в полете. К тому же, употребление алкоголя в стрессовой ситуации чревато проявлением панических атак и неадекватного поведения.