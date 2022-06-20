Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт рассказал, как делать интересные фото на отдыхе

Мира Маркина

Как привезти из отпуска только превосходные кадры, радио Sputnik рассказал путешественник, член Союза кругосветчиков России, писатель и автор канала на YouTube Валерий Шанин.

Эксперт рассказал, как делать интересные фото на отдыхе
Фото: unsplash.comunsplash.com

Собеседник призвал не совершать хаотичные и бессистемные движения во время съемки и не забывать, что есть три вида планов – общий, средний и крупный. Ими можно и нужно пользоваться.

Валерий обратил внимание, что избежать однотипных фотографий поможет «фишка», найденная вами.

«Если человек снимает "что вижу, то пою", как правило, это и ему неинтересно», — объяснил эксперт.

Если в вашем альбоме из отпуска есть только селфи, то это может говорить об «отсутствии ярко выраженных интересов», считает путешественник.

«Я лично селфи не снимаю, потому что столько интересного все время вокруг, что мне как-то некогда лезть самому в камеру», — добавил он.

Ранее «Рамблер» писал о том, как выбрать отель в Турции.

Лайфхаки,Валерий Шанин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители