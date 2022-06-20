Эксперт рассказал, как делать интересные фото на отдыхе

Как привезти из отпуска только превосходные кадры, радио Sputnik рассказал путешественник, член Союза кругосветчиков России, писатель и автор канала на YouTube Валерий Шанин.

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Собеседник призвал не совершать хаотичные и бессистемные движения во время съемки и не забывать, что есть три вида планов – общий, средний и крупный. Ими можно и нужно пользоваться.

Валерий обратил внимание, что избежать однотипных фотографий поможет «фишка», найденная вами.

«Если человек снимает "что вижу, то пою", как правило, это и ему неинтересно», — объяснил эксперт.

Если в вашем альбоме из отпуска есть только селфи, то это может говорить об «отсутствии ярко выраженных интересов», считает путешественник.

«Я лично селфи не снимаю, потому что столько интересного все время вокруг, что мне как-то некогда лезть самому в камеру», — добавил он.