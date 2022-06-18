Как выбрать отель в Турции: советы эксперта

Этим летом нам доступны далеко не все пляжные направления, и выбор многих туристов падает на хорошо знакомую и любимую Турцию. Отель – ключевой фактор в успехе такого отпуска. В беседе с «Рамблером» тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская рассказала, как выбрать подходящее место размещения из всего многообразия предложений.
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Самое главное, по мнению специалиста, при выборе отеля – чтобы он подходил именно вам. В Турции сотни отелей, и все они работают в разных концепциях, заявила Людмила.
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«Есть отели 18+ с тусовками и “взрослой” анимацией. Есть семейные отели с игровыми площадками, детскими клубами и соответствующим питанием. Есть тихие отели для спокойного отдыха, которые любят европейские пенсионеры. Есть гольф-отели, отели в горах, отели для любителей спортивных активностей, отели класса люкс, спа-отели и множество других вариантов. Поэтому перед выбором отеля необходимо четко понять, чего вы хотите от отдыха. Если вы попадете в отель, не соответствующий вашим ожиданиям, то он вам не понравится, сколько бы ни было звезд в его названии»
Эксперт подчеркнула, что при выборе отеля не стоит пренебрегать консультацией турагента. Даже если вы планируете самостоятельное путешествие, бронировать гостиницу лучше через агентство, отмечает Чернавская. Как объяснила Людмила, у агентов и операторов, прежде всего, всегда есть более выгодные предложения, недоступные сайтам-агрегаторам. Нередко при бронировании через агента можно получить приятный бонус – спа-процедуру, трансфер или ужин. Но самое главное, по словам специалиста, – менеджеры агентств хорошо знают все отели и помогут выбрать именно тот, где отдых состоится по задуманному плану, так как турагенты лично посещают многие отели, знают специфику разных регионов и пляжей.
«Например, в горные районы вроде Кемера или Бодрума мы не будем отправлять семью с ребенком в коляске или пожилых туристов с ограниченными возможностями. Таким отдыхающим больше подойдет Анталия, где много прогулочных зон с ровными дорожками и более продуманная инфраструктура. А вот молодую пару на медовый месяц как раз лучше отправить в Бодрум, где много идеальных для фотосессий локаций и можно выйти в море на романтическую прогулку на яхте»
На какие факторы важно обращать внимание при выборе отеля?
Эксперт предупреждает, что тем, кто собирается бронировать отель самостоятельно, нужно морально подготовиться к длительному поиску и изучению десятка вариантов. По словам Чернавской, есть несколько факторов, которые стоит учитывать.
Регион. Бодрум и Мармарис более дорогие и похожи на Грецию, Анталия подходит для молодежного отдыха, в Кемере долгий теплый сезон, для семейного отпуска подойдут Сиде и Белек, из Аланьи можно поехать в горы.
Пляжи. Опытным пловцам подойдут и места с пляжами-платформами (центр Анталии, Кемер, Фетхие), а семьям с детьми лучше выбрать песочные пляжи с плавным заходом (Лара, Конакли, Белек).
С детьми или без детей. Если вы едете семьей, ищите отели в семейной концепции с большой территорией, чтобы дети не скучали. В таком отеле вам дадут детскую кроватку и игрушки, предложат услуги няни и детскую анимацию. Если хотите тишины, вбивайте в поисковик Adult Only. Но и такие отели бывают разные: с круглосуточной дискотекой, как в Adam & Eve в Белеке, или тихие романтические, как Voyage Bodrum.
Развлечения в отеле и поблизости. Даже внутри Белека можно оказаться на дальней окраине, где по соседству будут максимум аптека и овощная лавка, или в самом центре, рядом с огромным парком развлечений Land of Legends и гольф-полями.
Питание. Для отдыха с младенцем важна возможность разогреть питание и уединиться для кормления, подросткам нужен детский стол с обязательной картошкой фри, взрослые могут быть веганами или соблюдать диету. Все эти нюансы стоит учитывать при выборе отеля.
Шоппинг. Если вы планируете в отпуске заняться гардеробом, лучше поселиться в центре Анталии, где есть и базар с традиционными турецкими товарами, и торговые центры с европейскими брендами. Но тогда, скорее всего, придется отдыхать на пляже-платформе.
Активности. Если вы планируете виндсерфинг и сапбординг, ищите отель со своими инструкторами и оборудованием. Походы и хайкинг предлагают отели в Фетхие, где пролегает популярный маршрут Ликийская тропа. Ехать на экскурсию в Памуккале будет куда ближе из Мармариса и Кушадасы, чем из Алании или Сиде.