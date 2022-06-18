Как выбрать отель в Турции: советы эксперта

Этим летом нам доступны далеко не все пляжные направления, и выбор многих туристов падает на хорошо знакомую и любимую Турцию. Отель – ключевой фактор в успехе такого отпуска. В беседе с «Рамблером» тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская рассказала, как выбрать подходящее место размещения из всего многообразия предложений.

Самое главное, по мнению специалиста, при выборе отеля – чтобы он подходил именно вам. В Турции сотни отелей, и все они работают в разных концепциях, заявила Людмила.

«Есть отели 18+ с тусовками и “взрослой” анимацией. Есть семейные отели с игровыми площадками, детскими клубами и соответствующим питанием. Есть тихие отели для спокойного отдыха, которые любят европейские пенсионеры. Есть гольф-отели, отели в горах, отели для любителей спортивных активностей, отели класса люкс, спа-отели и множество других вариантов. Поэтому перед выбором отеля необходимо четко понять, чего вы хотите от отдыха. Если вы попадете в отель, не соответствующий вашим ожиданиям, то он вам не понравится, сколько бы ни было звезд в его названии»

Эксперт подчеркнула, что при выборе отеля не стоит пренебрегать консультацией турагента. Даже если вы планируете самостоятельное путешествие, бронировать гостиницу лучше через агентство, отмечает Чернавская. Как объяснила Людмила, у агентов и операторов, прежде всего, всегда есть более выгодные предложения, недоступные сайтам-агрегаторам. Нередко при бронировании через агента можно получить приятный бонус – спа-процедуру, трансфер или ужин. Но самое главное, по словам специалиста, – менеджеры агентств хорошо знают все отели и помогут выбрать именно тот, где отдых состоится по задуманному плану, так как турагенты лично посещают многие отели, знают специфику разных регионов и пляжей.