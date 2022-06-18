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18 минут назад

Как выбрать отель в Турции: советы эксперта

Катерина Саломе
Людмила Чернавскаяэксперт

Этим летом нам доступны далеко не все пляжные направления, и выбор многих туристов падает на хорошо знакомую и любимую Турцию. Отель – ключевой фактор в успехе такого отпуска. В беседе с «Рамблером» тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская рассказала, как выбрать подходящее место размещения из всего многообразия предложений.

Как выбрать отель в Турции: советы эксперта
Фото: pixabay.compixabay.com

Самое главное, по мнению специалиста, при выборе отеля – чтобы он подходил именно вам. В Турции сотни отелей, и все они работают в разных концепциях, заявила Людмила.

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«Есть отели 18+ с тусовками и “взрослой” анимацией. Есть семейные отели с игровыми площадками, детскими клубами и соответствующим питанием. Есть тихие отели для спокойного отдыха, которые любят европейские пенсионеры. Есть гольф-отели, отели в горах, отели для любителей спортивных активностей, отели класса люкс, спа-отели и множество других вариантов. Поэтому перед выбором отеля необходимо четко понять, чего вы хотите от отдыха. Если вы попадете в отель, не соответствующий вашим ожиданиям, то он вам не понравится, сколько бы ни было звезд в его названии»
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Эксперт подчеркнула, что при выборе отеля не стоит пренебрегать консультацией турагента. Даже если вы планируете самостоятельное путешествие, бронировать гостиницу лучше через агентство, отмечает Чернавская. Как объяснила Людмила, у агентов и операторов, прежде всего, всегда есть более выгодные предложения, недоступные сайтам-агрегаторам. Нередко при бронировании через агента можно получить приятный бонус – спа-процедуру, трансфер или ужин. Но самое главное, по словам специалиста, – менеджеры агентств хорошо знают все отели и помогут выбрать именно тот, где отдых состоится по задуманному плану, так как турагенты лично посещают многие отели, знают специфику разных регионов и пляжей.

«Например, в горные районы вроде Кемера или Бодрума мы не будем отправлять семью с ребенком в коляске или пожилых туристов с ограниченными возможностями. Таким отдыхающим больше подойдет Анталия, где много прогулочных зон с ровными дорожками и более продуманная инфраструктура. А вот молодую пару на медовый месяц как раз лучше отправить в Бодрум, где много идеальных для фотосессий локаций и можно выйти в море на романтическую прогулку на яхте»
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

На какие факторы важно обращать внимание при выборе отеля?

Эксперт предупреждает, что тем, кто собирается бронировать отель самостоятельно, нужно морально подготовиться к длительному поиску и изучению десятка вариантов. По словам Чернавской, есть несколько факторов, которые стоит учитывать.
  • Регион. Бодрум и Мармарис более дорогие и похожи на Грецию, Анталия подходит для молодежного отдыха, в Кемере долгий теплый сезон, для семейного отпуска подойдут Сиде и Белек, из Аланьи можно поехать в горы.
  • Пляжи. Опытным пловцам подойдут и места с пляжами-платформами (центр Анталии, Кемер, Фетхие), а семьям с детьми лучше выбрать песочные пляжи с плавным заходом (Лара, Конакли, Белек).
  • С детьми или без детей. Если вы едете семьей, ищите отели в семейной концепции с большой территорией, чтобы дети не скучали. В таком отеле вам дадут детскую кроватку и игрушки, предложат услуги няни и детскую анимацию. Если хотите тишины, вбивайте в поисковик Adult Only. Но и такие отели бывают разные: с круглосуточной дискотекой, как в Adam & Eve в Белеке, или тихие романтические, как Voyage Bodrum.
  • Развлечения в отеле и поблизости. Даже внутри Белека можно оказаться на дальней окраине, где по соседству будут максимум аптека и овощная лавка, или в самом центре, рядом с огромным парком развлечений Land of Legends и гольф-полями.
  • Питание. Для отдыха с младенцем важна возможность разогреть питание и уединиться для кормления, подросткам нужен детский стол с обязательной картошкой фри, взрослые могут быть веганами или соблюдать диету. Все эти нюансы стоит учитывать при выборе отеля.
  • Шоппинг. Если вы планируете в отпуске заняться гардеробом, лучше поселиться в центре Анталии, где есть и базар с традиционными турецкими товарами, и торговые центры с европейскими брендами. Но тогда, скорее всего, придется отдыхать на пляже-платформе.
  • Активности. Если вы планируете виндсерфинг и сапбординг, ищите отель со своими инструкторами и оборудованием. Походы и хайкинг предлагают отели в Фетхие, где пролегает популярный маршрут Ликийская тропа. Ехать на экскурсию в Памуккале будет куда ближе из Мармариса и Кушадасы, чем из Алании или Сиде.
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