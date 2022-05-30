Стюардесса назвала ошибки пассажиров при сборе чемодана

Издание Insider, ссылаясь на социальные сети девушки-стюардессы, рассказало, какие ошибки совершают пассажиры, укладывая вещи в чемодан.

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Стюардесса отметила, что самой частой ошибкой является то, что человек забивает чемодан вещами до такой степени, что потом сам же не может его поднять на верхнюю полку в самолете. А бортпроводницы, вопреки мнению многих, не обязаны поднимать туда ваши чемоданы, так как это может плохо сказаться на их здоровье. Словом, позаботьтесь при сборке чемодана и о себе, и о тех, кому предстоит его грузить - не делайте его неподъемным.

Помимо этого стюардесса призвала всегда заранее продумывать, что вам может понадобиться на борту (наушники, салфетки. перекус, вода, книга, кофта и тд), и складывать это в другую сумку, чтобы не пришлось на месте доставать это все из чемодана.

Перекус попал в этот список не случайно - существуют разные ситуации на борту, и если самолет попал в долгую турбулентность, обслуживание прекращается, а, значит, тот факт, что у вас есть с собой какие-то орешки или печенье, очень вас выручит.

Что касается воды, то тут тоже есть нюансы - выбирать на борт стоит герметичную бутылку с дополнительной защелкой - в небе от давления с обычной бутылкой могут приключиться разные вещи и возможны протечки.