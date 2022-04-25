Эксперты объяснили, как найти клопов в гостиничном номере

Наличие клопов в гостиничном номере можно определить по запаху и внешнему виду кровати. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на экспертов компании MattressNextDay.

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О наличии клопов могут сигнализировать пятна крови на кровати, которые могут остаться после того, как их раздавливают гости. Со временем подобные пятна приобретают оттенок ржавчины.

На наличие клопов могут указывать и крошечные яйца, которые клопы раскладывают по кровати:

"Яйца крошечные, и их можно найти во многих местах, а не только на матрасе. Они имеют ширину около одного миллиметра и часто бледно-желтого цвета".

Также фактом, свидетельствующим о наличии клопов, является также затхлый запах.

"Если вы обнаружили признаки постельных клопов, когда приехали в отель или апартаменты, лучше всего немедленно сообщить об этом персоналу",

— предупредили эксперты.

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