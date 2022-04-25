Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
3 часа назад

Эксперты объяснили, как найти клопов в гостиничном номере

Мария Иглина

Наличие клопов в гостиничном номере можно определить по запаху и внешнему виду кровати. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на экспертов компании MattressNextDay.

Эксперты объяснили, как найти клопов в гостиничном номере
Фото: unsplash.comunsplash.com

О наличии клопов могут сигнализировать пятна крови на кровати, которые могут остаться после того, как их раздавливают гости. Со временем подобные пятна приобретают оттенок ржавчины.

На наличие клопов могут указывать и крошечные яйца, которые клопы раскладывают по кровати:

"Яйца крошечные, и их можно найти во многих местах, а не только на матрасе. Они имеют ширину около одного миллиметра и часто бледно-желтого цвета".

Также фактом, свидетельствующим о наличии клопов, является также затхлый запах.

"Если вы обнаружили признаки постельных клопов, когда приехали в отель или апартаменты, лучше всего немедленно сообщить об этом персоналу",

— предупредили эксперты.

Ранее "Рамблер" писал о семи неочевидных и полезных вещей в путешествии.

Лайфхаки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители