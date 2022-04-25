Семь неочевидных и полезных вещей в путешествии

Очень часто бывает, что только увидев какую-то вещь в действии, получается оценить ее утилитарность. “Рамблер” составил список из семи вещей, которые несомненно пригодятся в путешествиях, хотя вы об этом даже не догадывались.

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Поясная сумка (или компактный рюкзак)

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Вряд ли вы захотите пойти на прогулку с чемоданом или дорожной сумкой. В случае, если на променад нужно взять с собой небольшое количество полезных мелочей (бутылку воды, ключи от номера, картхолдер и др.), вас выручит вместительная сумка на пояс или компактный рюкзак. Последние часто можно найти в магазинах товаров для спорта и активного отдыха по разумной цене.

Дождевик

Вы досконально изучили прогноз погоды, но внезапно набежали тучи и срывается дождь? Для этого случая здорово иметь под рукой дождевик. Как правило, такие накидки изготавливают из легких искусственных материалов. Поэтому дождевик вряд ли займет много места в багаже или рюкзаке.

Правильные емкости

Авиаперевозчиками давно установлены строгие нормы к провозу жидкостей на борту в ручной клади. Допустимый объем для каждой единицы (жидкость, аэрозоль, гель) – не более ста миллилитров. Чтобы не тратиться на покупку любимых средств в миниатюрах, обзаведитесь многоразовыми флаконами с плотными крышками и прозрачным несессером. Они могут быть силиконовыми или пластиковыми. Последние – более бюджетные.

Более того, если вам предстоит путешествие на поезде или в автомобиле, взять с собой миниатюрный флакон проще, чем целую бутылку средства.

Чехол для обуви

Этот универсальный аксессуар пригодится как путешествиях и командировках, так и в быту. В чехол вы упаковываете сменную пару обуви, которую нужно отделить от остального содержимого багажа. Ищите аксессуар из силиконизированной ткани. Она не промокает. Такой чехол можно будет стирать в машинке.

Массажный коврик

Многие туристы и не догадываются, какую службу может сослужить простой массажный коврик после длительного перелета или поездки на машине. Ваше тело скажет вам спасибо. Рекомендуем перед покупкой ознакомиться с противопоказаниями, которые есть, например, у аппликатора Кузнецова.

Полотенце из микрофибры

Такое полотенце, по опыту путешественников, превосходит обычное хлопковое по всем параметрам. Оно компактное, легковесное и впитывает больше влаги. Еще один плюс – полотенце из микрофибры быстро сохнет. Такой предмет приживется не только в вашем чемодане для поездок, но и на полке дома.

Многоразовые хомуты