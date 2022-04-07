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4 часа назад

Как изнутри выглядит капсульный отель в аэропорту: видео

Катерина Саломе

Впервые капсульный отель был открыт в феврале 1979 года. Его создателем стал японский архитектор Кисё Куракава. Как вообще появилась идея постройки таких крохотных и бюджетных спальных мест? Катализатором стало повышение тарифа на такси в крупных городах страны Восходящего солнца. Наемные работники, живущие в отдаленных пригородах, сталкивались с серьезными затратами, если не успевали на последний вечерний поезд. Таким образом появившиеся капсульные отели стали разумной альтернативой такси.

Сегодня найти такие капсульные отели можно повсюду: на вокзалах, в библиотеках, банях и, конечно, аэропортах. Они популярны во всем мире, и Россия в этом отношении не исключение. Такими спальными местами оборудованы все три столичные гавани воздушных судов. Если вы никогда не останавливались в таком отеле, посмотрите ролик, опубликованный блогершей @kristalinana в ее TikTok-аккаунте. Видео собрало более 590 тысяч лайков и 10,6 тысяч комментариев.

Смотрите также видео о том, как бесплатно пробраться в бизнес-зал в аэропорту.

Лайфхаки,Видео,Кисе Куракава,
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