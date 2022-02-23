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1 час назад

Видео: как бесплатно пробраться в бизнес-зал в аэропорту

Катерина Саломе

Бизнес-залы в аэропортах оснащены всевозможными удобствами и пройти в них можно абсолютно бесплатно. Блогерша с ником @travel.freestyle рассказала в своем TicTok-аккаунте, опубликовав ролик, как это сделать и показала удобства бизнес-зала.

По словам девушки, нужно лишь воспользоваться Lounge key – это программа, открывающая доступ в бизнес-залы аэропортов всего мира. При этом путешественнику необязательно лететь первым или бизнес-классом. Преимуществами отдельных залов ожидания могут воспользоваться и те, кто летит в экономе.

Доступ к Lounge key можно получить, став владельцем премиального пакета банка. Но важно проверить, чтобы он был в списке тех, кто заключил соглашение с программой.

Смотрите также видео о том, как выглядит туалет для собак в аэропорте.

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