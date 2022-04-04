Пассажирам самолета, купившим билет на международный рейс, полагается один, а то и два приемов пищи. Для тех, кто воспользовался внутренним рейсом по стране, как правило, полагается небольшой перекус в виде снеков.

Казалось бы, что может быть необычного и тем более запретного связано с питанием на борту авиалайнера? Но, как оказалось, при неправильном обращении с едой можно попасть в черный список авиакомпании. Об этом рассказал блогер @vovkatokov, опубликовав соответствующее видео в своем TikTok-аккаунте.

По его словам, если вы не голодны или вам не понравилось блюдо, нельзя отдавать еду, выданную бортпроводниками, даже друзьям и родственникам, которые летят вместе с вами. Важно вернуть недоеденную пищу обратно стюардессам.

Предупреждение также напечатано на упаковках и бумажных стаканчиках. В лучшем случае, если подобное заметит персонал на борту, получится отделаться штрафом, в худшем можно попасть в черный список.