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17 минут назад

Зачем стюардессы учатся поднимать штангу: видео

Мира Маркина

Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько работа экипажа самолета связана с физической нагрузкой? Профессиональный тренер Тима Джанзаков в своем блоге в Instagram показал, почему бортпроводникам важно быть в хорошей форме. Смотрите видео и вы будете удивлены.

Обладание достойной физической подготовкой не только способствует крепкому здоровью, но и помогает членам экипажа избежать травм, считает автор видео. Силовые тренировки укрепляют мышцы, что позволяет правильно и безопасно поднимать тяжести во время работы без рисков получить травму спины или плеч.

Быстрое восстановление после долгого перелета также зависит от того, сколько времени и сил бортпроводники уделяют своей физической форме. Конечно, приятным бонусом тренировок в зале будет отличный внешний вид, который придает уверенности в себе – отмечает тренер.

Смотрите также видео о том, как проходит день проводницы поезда дальнего следования в России.

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