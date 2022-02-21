Путешественница и блогер @puhango в своем TikTok-аккаунте поделилась лайфхаком, который поможет сэкономить на покупке билетов на самолет. Этот способ девушка назвала «открытой челюстью». Блогер отмечает: если город вылета в отпуск и прилета обратно отличаются, брать отдельные билеты не стоит. Намного более выгодно приобретать билет по сложному маршруту. Например, рейс Москва — Новосибирск — Краснодар выйдет намного дешевле, чем два рейса, Москва — Новосибирск и Новосибирск — Краснодар. Более подробный лайфхак — ниже.

Конечно, этот вариант работает, если вам вы вылетаете из одного города, а прилетаете в другой. Как подсказывают в комментариях, прямой маршрут всегда будет дешевле и оптимальней любого другого.