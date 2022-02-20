В любой профессии есть ряд правил и ограничений, работа бортпроводниц не исключение. Стюардесса является лицом авиакомпании, поэтому так важно, чтобы выглядела она должным образом и вела себя соответствующе.

Блогерша @llisaermilova рассказала, что запрещено делать бортпроводницам. Подробностями она поделилась в опубликованном в TicTok-аккаунте видео.

Как отметила девушка, стюардессам категорически нельзя наращивать ресницы. Также им запрещено ходить в рестораны и бары в форме.