Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
2 часа назад

Видео: раскрыт бюджетный способ попасть в Европу на поезде

Мира Маркина

Несколько дней назад стало известно, что Литва возобновляет выдачу виз россиянам. Уже с 31 марта границу этого государства смогут пересекать наши туристы независимо от наличия у них сертификата о вакцинации от коронавируса. Если вы давно хотели посетить Литву, “Рамблер” предлагает изучить лайфхак от TikTok-блогера Юлии (@lolimutter). Девушка рассказала, как бюджетно и абсолютно легально попасть в столицу прибалтийского государства на поезде.

На сайте РЖД нужно выбрать один из этих поездов:
  • №29/30 Москва – Калининград
  • №147/148 Москва – Калининград
  • №79/80 Санкт-Петербург – Калининград
  • №425/426 Челябинск – Калининград
  • №360С/360Ч Адлер – Калининград

Дело в том, что все эти поезда проходят через Литву. Чтобы не переплачивать за билет на международный рейс, можно приобрести необходимый проездной документ до станции “Чернышевское” (она находится в России). Но выйти вы сможете в Вильнюсе. Потому что, согласно законодательству, пассажир имеет право сойти на любой станции до прибытия в пункт назначения, указанного в билете.

Цена за проезд в одну сторону начинается от 1800 рублей. Однако следует помнить, что в компании “РЖД” существует динамическое ценообразование. Это значит, что цены на билеты могут меняться в силу разных факторов.

Поскольку Литовская Республика является участником Шенгенского соглашения, то пребывание российских граждан в Литве регулируется наличием шенгенской визы. Ее можно получить в визовом центре или консульстве.

Уже готовы паковать чемоданы? Смотрите видео о том, есть ли веские причины переплачивать за первый класс в поезде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители