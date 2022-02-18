Несколько дней назад стало известно, что Литва возобновляет выдачу виз россиянам. Уже с 31 марта границу этого государства смогут пересекать наши туристы независимо от наличия у них сертификата о вакцинации от коронавируса. Если вы давно хотели посетить Литву, “Рамблер” предлагает изучить лайфхак от TikTok-блогера Юлии (@lolimutter). Девушка рассказала, как бюджетно и абсолютно легально попасть в столицу прибалтийского государства на поезде.

№29/30 Москва – Калининград

№147/148 Москва – Калининград

№79/80 Санкт-Петербург – Калининград

№425/426 Челябинск – Калининград

№360С/360Ч Адлер – Калининград На сайте РЖД нужно выбрать один из этих поездов:

Дело в том, что все эти поезда проходят через Литву. Чтобы не переплачивать за билет на международный рейс, можно приобрести необходимый проездной документ до станции “Чернышевское” (она находится в России). Но выйти вы сможете в Вильнюсе. Потому что, согласно законодательству, пассажир имеет право сойти на любой станции до прибытия в пункт назначения, указанного в билете.

Цена за проезд в одну сторону начинается от 1800 рублей. Однако следует помнить, что в компании “РЖД” существует динамическое ценообразование. Это значит, что цены на билеты могут меняться в силу разных факторов.

Поскольку Литовская Республика является участником Шенгенского соглашения, то пребывание российских граждан в Литве регулируется наличием шенгенской визы. Ее можно получить в визовом центре или консульстве.