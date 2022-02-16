Путешествовать с комфортом хочет каждый, но позволить себе это могут не все. Так, стоимость билета на поезд в вагон первого класса стоит в два раза дороже эконом-варианта. Но действительно ли обоснована разница в цене?

Блогер @andrewglazunov показал, в чем преимущества первого класса. Соответствующим роликом он поделился в своем TicTok-аккаунте.

На видео показаны широкие кресла с электрорегулировкой, спинку которых можно опустить так, чтобы лечь. Также блогер продемонстрировал набор, который дают каждому пассажиру, с тапочками и косметичкой.

У каждого кресла есть светильник, подголовник, крючки для одежды и даже лампочка. Молодой человек также показал свой обед, в который вошли аперитив и главное блюдо.