Классический рацион питания пассажиров поезда знаком каждому: бутерброды, лапша и каша быстрого приготовления, запеченная курица и отварные яйца. Одним словом, все то, что можно есть в холодном виде или залить кипятком.

Блогерша @mama_toxi поделилась полезным лайфхаком, показав, как разогреть еду в поезде, когда нет микроволновки. Соответствующее видео она опубликовала в своем TicTok-аккаунте.

На кадрах видно, что девушка направляется в начало вагона с банкой детского питания в руке. Именно там находится водонагревательный узел или по-народному – титан. Блогерша ставит на него баночку, после чего переводит камеру на термометр, который показывает отметку температуры в 100 градусов.