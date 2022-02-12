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40 минут назад

Видео: как разогреть еду в поезде, когда нет микроволновки

Катерина Саломе

Классический рацион питания пассажиров поезда знаком каждому: бутерброды, лапша и каша быстрого приготовления, запеченная курица и отварные яйца. Одним словом, все то, что можно есть в холодном виде или залить кипятком.

Блогерша @mama_toxi поделилась полезным лайфхаком, показав, как разогреть еду в поезде, когда нет микроволновки. Соответствующее видео она опубликовала в своем TicTok-аккаунте.

На кадрах видно, что девушка направляется в начало вагона с банкой детского питания в руке. Именно там находится водонагревательный узел или по-народному – титан. Блогерша ставит на него баночку, после чего переводит камеру на термометр, который показывает отметку температуры в 100 градусов.

Смотрите также видео, как британец, обожающий поезда, покорил интернет.

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