Видео: как не заболеть от кондиционера в поезде

В поездах есть не только романтика и шарм, но и доля опасности. И, прежде всего, она связана с вирусными заболеваниями и простудой. Если с первым все понятно, то причиной второго недуга может послужить кондиционер.

Кондиционер в современных вагонах выглядит не как привычное нам устройство в квартире, а представляет собой квадрат или прямоугольник в потолке с круглыми отверстиями для вентиляции. Именно поэтому пассажиры, спящие на верхних полках, рискуют простыть.

Блогер @igorshlenskiy поделился лайфхаком, как не замерзнуть и не заболеть от кондиционера в поезде. Соответствующее видео он опубликовал в своем TicTok-аккаунте. На кадрах видно, что мужчина заткнул кондиционер по периметру полотенцем. Таким образом холодный воздух идет, но не слишком сильно.