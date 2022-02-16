Что иностранцам не стоит делать перед французами: видео

Блогер Лиза Бовуа в своем Instagram-аккаунте рассказывает о жизни в Париже, а также быте и привычках местных жителей. Она опубликовала видео, в котором перечисляет несколько привычек иностранцев, которые лучше оставить в тайне от французов.

Девушка уверена, что не стоит вгрызаться в целый багет, так как со стороны это выглядит неприлично. Ко всему прочему, это еще и не совсем гигиенично.

Также не следует нарезать сыр кусочками для сырной тарелки. Во многих французских ресторанах сыр приносят большими кусками вместе с ножами для каждого из видов. И уже на месте отрезают столько, сколько нужно.

Пить вино из обычных стаканчиков тоже нельзя - это повергнет французов в эстетический шок. Пользоваться стоит исключительно винными бокалами.

Подробнее об этих и других интересных особенностях смотрите в видео.