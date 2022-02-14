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1 час назад

Видео: как иностранцы вычисляют русских туристов

Катерина Саломе

Не зря говорят, что русского легко узнать. Действительно, мы с первого взгляда можем распознать соотечественника в толпе, находясь заграницей. Но ведь и иностранцы быстро определяют наше происхождение.

Блогерша @puhango перечислила четыре признака, по которым русского моментально вычисляют в любой стране мира. Соответствующим видео она поделилась в своем TicTok-аккаунте.

Первым признаком, по мнению девушки, является то, что русские всегда стараются проскочить первыми в очередях. Также отличительной чертой является вечно грустное и недовольное выражение лица, утверждает она. Блогерша отметила, что иностранцы в отличие от русских не заморачиваются так сильно над тем, как они выглядят и, конечно, не носят много украшений.

Смотрите также видео о том, как обманывают туристов на рынках в Турции.

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