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2 часа назад

Видео: как обманывают туристов на рынках в Турции

Катерина Саломе

Россиян, направляющихся в Турцию, зачастую предупреждают об особенностях менталитета местных. Как правило, среди турков часто можно встретить воришек и обманщиков. И, конечно, эпицентром их скопления являются рынки.

Блогерша @svetlana_knopka рассказала, как обманывают туристов на рынках в Турции. Видео с предостережением она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, где уже на нее подписались 2279 человек.

По словам девушки, стоит быть внимательным при покупке товаров. Зачастую продавцы берут деньги, а потом уходят под предлогом замены витринного предмета на новый. Но после не возвращаются. В результате оказывается, что деньги забрал вовсе не продавец, а выдававший себя за него мошенник, который воспользовался отсутствием настоящего торговца.

Смотрите также видео о том, что продавщица раскрыла самый незаметный обман на рынке.

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