Подъем в 4:20: стюардесса показала, как проходит ее рабочее утро

Стюардесса компании SkyUp Таиса @taisacabincrew поделилась видео, в котором показала распорядок рабочего утра. Девушка встает в 4:20, готовит завтрак и принимает витамины. С 4:45 до 5:20 Таиса делает массаж лица, красится, укладывает волосы и одевается в форму. В 5:30 девушка выходит из дома, дорога до аэропорта занимает 1,5 часа. Затем стюардесса направляется на брифинг — встречу членов экипажа перед полетом. В 7:15 экипаж готов вылетать. Подробней — смотрите в видео.

Подписчики оценили эстетичные кадры: «Кайф», «На одном дыхании посмотрела», «Класс», «Такое красивое атмосферное видео», «Мне бы так радостно вставать на работу в 4:20», «Так нереально выглядит форма и прямые волосы».