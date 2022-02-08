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2 часа назад

Подъем в 4:20: стюардесса показала, как проходит ее рабочее утро

Мира Маркина

Стюардесса компании SkyUp Таиса @taisacabincrew поделилась видео, в котором показала распорядок рабочего утра. Девушка встает в 4:20, готовит завтрак и принимает витамины. С 4:45 до 5:20 Таиса делает массаж лица, красится, укладывает волосы и одевается в форму. В 5:30 девушка выходит из дома, дорога до аэропорта занимает 1,5 часа. Затем стюардесса направляется на брифинг — встречу членов экипажа перед полетом. В 7:15 экипаж готов вылетать. Подробней — смотрите в видео.

Подписчики оценили эстетичные кадры: «Кайф», «На одном дыхании посмотрела», «Класс», «Такое красивое атмосферное видео», «Мне бы так радостно вставать на работу в 4:20», «Так нереально выглядит форма и прямые волосы».

Таиса @taisacabincrew 3,5 года ведет блог в Instagram, а с недавнего времени — еще и TikTok. На ролики с полезными советами и рассказами о быте стюардесс подписано 103 тысячи человек. Девушка рассказывает о разных аспектах работы, о преимуществах и недостатках профессии, а также создает гайды для будущих бортпроводников.

Ранее «Рамблер» показывал 2 рабочих способа, как экономно летать бизнес-классом.

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