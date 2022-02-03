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2 часа назад

Видео: как занять место в самолете без соседа

Нет ничего лучше, чем комфортный полет. Поэтому многие пассажиры надеяться, что кресло рядом с ними будет свободно, и они смогут удобно расположиться сразу на двух, а то и трех сидениях. Блогер @zvezdakova95 поделилась лайфхаком, как занять место в самолете без соседа. Соответсвующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Девушка посоветовала купить два возвратных билета на рейс и один невозвратный. Незадолго до вылета она рекомендует сдать оба возвратных билета. Но далеко не все согласились с рекомендаций блогера.

"Открою секрет, как только вы сдали ваши билеты, их продают либо таким же, как вы, либо служебным пассажирам. Так себе лайфхак".

"Места продают без номеров. Номера присваивают, когда сдаешь багаж, и обменивают посадочную квитанцию на билет. Не факт, что рядом с вами никого не посадят".

Смотрите также видео о том, как провозить больше вещей в ручной клади, не покупая багаж.

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