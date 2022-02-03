Видео: как занять место в самолете без соседа

Нет ничего лучше, чем комфортный полет. Поэтому многие пассажиры надеяться, что кресло рядом с ними будет свободно, и они смогут удобно расположиться сразу на двух, а то и трех сидениях. Блогер @zvezdakova95 поделилась лайфхаком, как занять место в самолете без соседа. Соответсвующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.