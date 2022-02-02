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1 час назад

Видео: как провозить больше вещей в ручной клади, не покупая багаж

Стандартный вес ручной клади варьируется от пяти до десяти килограммов. Но этого едва ли хватит даже для путешествия на несколько дней. Если сотрудники аэропорта при взвешивании обнаружат перевес, то за него придется заплатить кругленькую сумму.

Блогерша под ником @puhango поделилась полезным лайфхаком о том, как провозить с собой больше вещей, чтобы не покупать дополнительный багаж. Ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте. Девушка посоветовала регистрироваться на рейс онлайн и распечатать электронный билет в автомате.

Некоторые не согласились с блогершей, заявив, что она вводит людей в заблуждение. По словам подписчиков, зачастую сотрудники авиакомпаний взвешивают ручную кладь при посадке в самолет:

"Часто взвешивают ручную кладь при посадке в самолет. Я уже так попала один раз, отправили доплачивать, чуть на самолет не опоздала из-за этого лайфхака".

Смотрите также видео, где блогер показала, как правильно собирать чемодан.

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