Видео: стюардесса рассказала о зарплатах в бизнес-авиации

Бизнес-авиацией в России называют частные самолеты. Дело в том, что когда они только появились, их цель была в том, чтобы оперативно и успешно вести бизнес. С помощью частного самолета человек мог добраться оперативно и в любое время в нужную точку.

Сейчас на частных самолетах летают люди, которые имеют на это средства и не хотят привлекать к себе лишнего внимания. Как правило, это бизнесмены, политики и звезды. При этом, для частного самолета все равно необходимо нанимать команду их пилота и бортпроводников. Многие стюардессы мечтают работать в бизнес-авиации ради полезных знакомств и денег. Чтобы узнать, действительно ли стюардессы бизнес-авиации получают так много денег, смотрите видео.