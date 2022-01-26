Кого могут не пустить на рейс, даже если куплен билет

Каких пассажиров могут не пустить на борт самолета даже при наличии билета и почему? Комментирует Эдуард Шалоносов, юрист по туризму.

Нужно выделить три плоскости. Первая — кого имеют право не пускать в самолет. Вторая — права и обязанности пассажира внутри самолета. И третья — что делать, если не допустили на рейс или отказывают в регистрации.

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Кому могут отказать в посадке или в использовании авиабилета?

Не пустить в самолет могут исключительно в случае нарушения закона либо правил авиакомпании. Каких?

превышение веса

неправильное страхование груза

нахождение в алкогольном или наркотическом опьянении

наличие или отсутствие специального оборудования для перевозки маломобильных пассажиров.

Например, если речь идет о человеке, который не может сидеть, а должен в течение полета лежать. Ему говорят: «Мы не можем вас обеспечить данный провоз, поэтому вам отказано».

Недавно «Рамблер» писал о мужчине ростом 2,16 м, которого сняли с рейса, потому что он не помещался в сидении. Если высокого пассажира ссаживают с рейса, то здесь забота о пассажирах шлифуется или маскируется под безопасность. Забота в этом случае — как мы будем выходить, будет ли удобно другим пассажирам сидеть рядом с высоким человеком.

Часто в перелете отказывают беременным. И происходит это не потому что что-то произойдет, а потому что вдруг пассажирка может родить или умереть. Но авиакомпания или командир воздушного судна не могут определить этого наверняка.

Какие обязанности у пассажира внутри самолета?

Не причинять вред самолету или пассажирам. Человеку могут отказать в перелете (и даже высадить в ближайшем аэропорту) только из соображений безопасности.

Что делать пассажиру, которому отказывают в перевозке?

Вызывать старшего смены, который в письменной форме будет писать отказ. Если пассажиру не отказали в регистрации, а на входе в самолет ему говорят: «Мы не сможем вас перевезти», то необходимо аналогично просить письменный отказ, подписанный авиакомпанией, командиром воздушного судна, старшим бортпроводником.