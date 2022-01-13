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1 час назад

Как выглядит секретная зона отдыха бортпроводников: видео

Стюардесса показала, где отдыхают члены экипажа во время длительных перелетов. Видео публикует Instagram-аккаунт @cabin_crew_club, ссылаясь на ролик пользовательницы Саманты Гриер @sammigrier. Кадры с необычными капсулами на борту поразили пользователей Сети.

Аккаунт подписал ролик и объяснил, как работают члены экипажа на длительных рейсах.

«Большинство двухфюзеляжных самолетов имеют специальные зоны отдыха для экипажа. На дальнемагистральных или сверхдальних рейсах экипаж работает посменно, так как им нужно отдыхать, чтобы соблюдать правила полетного времени.

@sammigrier

Внутри CRC [Crew Rest Compartement, комнаты для отдыха экипажа прим.ред.] вы можете найти кровати экипажа с ремнями безопасности и занавесками для уединения. Есть также детекторы дыма, огнетушители и фонарики для использования в чрезвычайной ситуации».

Подписчики восхитились роскошной комнатой отдыха. «Даже не представляла, что они такие большие», «Как круто!», «Не для клаустрофобов», — пишут комментаторы.

А еще в комментариях догадались, какое судно сняли на видео. «Это точно Airbus A380», — отметили пользователи.

Ранее сотрудник аэропорта показал процесс загрузки багажа. Мужчина сравнил процесс с игрой в тетрис.

Лайфхаки,Видео,
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