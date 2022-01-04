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3 часа назад

Блогер показала лайфхак, как не платить за перевес

Многие авиакомпании достаточно ревностно относятся к правилам регистрации на рейс. Одно из главных — ограничение по весу, и это касается не только ручной клади. У некоторых авиакомпаний есть ограничения на багаж, и если на рейс туда вы можете укладываться по габаритам, то обратно многим приходится доплачивать из-за большого количества сувениров.

Существуют разные лайфхаки, которые помогают не платить за багаж. Например, если вы летите в одиночку, то можете зарегистрироваться вместе с кем-то другим, у кого багаж гораздо меньше. Тогда вам разделяет его на двоих. Однако люди соглашаются на это не всегда и приходится искать выходы из ситуации. Кто-то вытаскивает вещи из чемодана и перекладывает их в ручную кладь, кто-т отправляет почтой. Блогер показала в TikTok видео, на котором она без особых усилий уменьшает вес своего чемодана при регистрации. Следите за руками и смотрите видео.

Ранее эксперты рассказали о самом опасном сувенире из Египта.

Лайфхаки,Видео,
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