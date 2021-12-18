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2 часа назад

Почему опасно надевать колготки в самолет

Капроновые колготки и чулки могут стоить женщине жизни. Почему не стоит надевать их на борт — в материале "Рамблера".

Почему опасно надевать колготки в самолет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Несмотря на то, что сами бортпроводницы всегда надевают колготки под форму, они не рекомендуются с точки зрения безопасности в самолете. Такое правило даже есть в инструкциях многих авиакомпаний. Дело в том, что может случиться пожар. Если на борту самолета произойдет возгорание, от высоких температур капроновая ткань быстро расплавится. В результате она может оставить сильные ожоги на теле женщины. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации рекомендуется снять с себя чулки или колготки.

Также не стоит надевать в самолет каблуки. Если произойдет аварийная ситуация, они не позволят быстро пройти к выходу и спуститься по надувному трапу. В туфлях при спуске с трапа можно получить серьезную травму. Конечно, чрезвычайные ситуации происходят в самолетах не часто, однако лучше обезопасить себя.

Кроме того, врачи не рекомендуют надевать в самолет тесную одежду. Узкие джинсы и обтягивающие кофты ухудшают кровообращение, которое итак страдает из-за перепадов давления и долгого полета в неудобном кресле (кстати, почему они такие, объяснили в другом материале). А тесный бюстгальтер может затруднять дыхание.

Что тогда надеть? Лучше отдать предпочтение максимально комфортной одежде свободного кроя. Лучше, если она будет сделана из натуральных материалов. В случае пожара они защитят кожу от огня. А вот синтетика, наоборот, легко воспламеняется, как и колготки.

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