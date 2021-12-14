Почему в самолетах специально делают неудобные кресла

Кажется, что кресла в эконом-классе самолета специально созданы для того, чтобы их ненавидели. Коленки не помещаются, тело затекает, а сосед дышит почти в лицо. На самом деле у неудобных кресел есть объяснение. Подробнее — в материале "Рамблера".

Причина, по которой кресла на борту самолетов расположены очень близко, — вместительность. Чем больше мест, тем больше билетов сможет продать авиакомпания. Рентабельность рейса стоит гораздо выше комфорта пассажиров. Благодаря этому в том числе можно приобрести очень дешевые авиабилеты.

Есть еще одна причина, по которой производители оборудования для самолетов делают неудобные кресла. Дело в том, что они должны быть максимально легкими из технических соображений. Авиакомпании несут большие затраты на топливо: чем тяжелее самолет, тем больше нужно горючего, тем оно дороже обходится. Поэтому ищутся всевозможные способы сократить издержки. Места для пассажиров — один из таких.