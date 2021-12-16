Почему в самолетах такие тесные туалеты

Туалетные комнаты на борту заставляют ухитряться даже людей небольшой комплекции. Полным пассажирам и пассажирам с детьми приходится еще сложнее. Почему туалеты в самолете делают такими маленькими и неудобными — в материале "Рамблера".

В старых советских самолетах не было туалетов, после они появились, но до середины 60-х годов отходы жизнедеятельности выбрасывались за борт через трубу. Сейчас в пассажирских самолетах установлены современные системы канализации. Отходы хранятся в специальных резервуарах. Их количество зависит от размера воздушного судна: может быть один, а может —два. Чтобы не было запаха, отходы обрабатывают химическим дезинфицирующим и дезодорирующим веществом. Поэтому в туалетах на борту самолета не пахнет, как в поездах.

На некоторых воздушных суднах есть канализации замкнутого типа. То есть отходы фильтруются на твердые и жидкие, и последние после очистки используются после для смыва в туалете.

Уборные на борту выглядят одинаково на большинстве самолетов. Там есть раковина, унитаз, пеленальный столик и всякие приспособления для гигиенических принадлежностей. Все это меньше метра на метр, если вы не летите в люксовом салоне или на частном самолете. У такого очевидного неудобства есть причина. Площадь кабинок настолько маленькая для того, чтобы на борту можно было уместить дополнительный ряд мест и увеличить доходы с продаж билетов. В США предложили еще больше уменьшить размер туалетных комнат — на семь сантиметров, что вызвало негативную реакцию у пассажиров.