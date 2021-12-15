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1 час назад

Ресторанный лайфхак для туристов, о котором мало кто знает: видео

Мнение о путешествии формируется из множества факторов. Не последнее место в списке занимает и поход по ресторанам с традиционной кухней страны, в которую вы приехали. Но как быть, если при подаче блюда случилось непредвиденное: вы обнаружили в тарелке волос или, например, насекомое.

Что делать? Смотрите в видео.

На самом деле воспользоваться этим лайфхаком могут не только туристы, но и любой гость ресторана. Блогер @natalia.vinograd в своем аккаунте в Тик-Токе опубликовала свой рабочий способ проверить, заменили ли вам блюдо на новое или просто вытащили волос и вернули обратно.

Девушка рекомендует действовать так: если вы обнаружили в тарелке инородный предмет, насекомое или еще что-то, чего в блюде явно быть не должно, попросите официанта переделать заказ. Не стесняйтесь, в данном случае вы, как клиент, в полном праве этого требовать. Но перед тем, как отдавать тарелку, сильно посолите блюдо. Так, когда вам принесут новое, вы поймете, в действительности вам переделали заказ или просто вытащили из тарелки причину вашего недовольства.

Ранее мы писали о трех лайфхаках, которые сделают ваше путешествие дешевле.

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