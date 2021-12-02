3 лайфхака, которые сделают ваше путешествие дешевле

Еще до пандемии не каждый мог позволить себе путешествие за границу, а после того, как сфера туризма сильно пострадала, цены на поездки стали еще выше. Как только открывается новая страна, цены на туры туда достигают заоблачных цен. Так, например, происходит с новогодними праздниками в Египте. Четырехзвездочные отели стоят по 200 тысяч на двоих. Если вы умеете самостоятельно планировать путешествие и не нуждаетесь в услугах туроператоров, то можете воспользоваться некоторыми лайфхаками, которые удешевят вашу поездку. В материале "Рамблера" — лайфхаки, которыми не пользуется 90% путешественников.

Используйте режим "инкогнито" при поиске билетов и отелей

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Во многих сервисах для путешествий существует история посещения с определенного IP адреса. Если вы с завидной регулярностью заходите на сайт авиаперевозчика или отеля и смотрите изменение цен в определенные даты, сайт вас "запоминает". Если вы зайдете еще несколько раз, то он поймет, что вас интересует определенная дата и направление, значит вы надеетесь на падение цен. В таком случае их не будет потому что вас уже запомнили и цены наоборот повысят.

Это правило касается в том числе сайтов-агрегаторов, которые популярны среди путешественников. Поэтому, если вы собираетесь в поездку, пусть даже вы смотрите билеты за полгода, вас все равно запомнят.

Когда самые выгодные цены на билеты

У авиакомпаний самая существенная динамика цен. Если брать билеты в правильное время, то вы можете сэкономить до 10% на билетах. Эксперты говорят, что если вы едете в путешествие в сезон отпусков или в праздники, то лучше бронировать билеты за 4-6 месяцев до отпуска. В период межсезонья оптимальное время для покупки — 2-3 месяца до вылета.

Если вы собираетесь на перелет внутри страны, то нужно брать билеты за 40-60 дней до поездки. В эти даты цены самые низкие.

Самое неудачное время для бронирования — за 2-3 недели до перелета. В этом случае вы купите самые дорогие билеты.

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