Что делать с адскими соседями в поезде

Невыносимые попутчики могут убить удовольствие от любой поездки. А ведь путешествие на поезде может продолжаться не один день. «Рамблер» расскажет, что делать в таком случае.

Фото: Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Больше всего проблем доставляют пьяные и агрессивные соседи, причем первое состояние часто связано со вторым. При этом многие пассажиры стараются игнорировать или отстраниться от ситуации, хотя молчать и терпеть дискомфорт не надо.

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Разбираться с такими попутчиками должен проводник, у него есть все полномочия, кроме права применять физическую силу. Если он пытается уклониться или саботирует, то нужно обращаться к начальнику поезда, который имеет полное право вызвать наряд дорожной полиции или высадить буйного пассажира на станции.

То же самое касается слишком шумных попутчиков, если они после отбоя в 23 часа продолжают громко общаться и не реагируют на просьбы проводника успокоиться. А вот на семьи с гиперактивными детьми это правило не распространяется, так что в этом случае придется только полюбовно договариваться с родителями малышей. Или же попробовать найти другое место в вагоне, при условии, что оно не занято. Сделать замечание родителям проводник может только, если дети хулиганят уже после отбоя.

Часто при посадке разворачиваются конфликты с распределением мест, а точнее с правами пассажиров нижних и верхних полок. Следует помнить, что приоритетное право использования рундука под нижней полкой остается за пассажиром, который едет на нижней полке. Для багажа обитателей верхних полок предназначены третьи полки. Но если в рундуке осталось свободное место, то и пассажир с верхней полки может поместить туда свой багаж.

Больше всего баталий вызывает возможность перекусить пассажирам с верхних полок. Столик доступен всем, но раньше предоставлять свою полку для посиделок владелец билета на нижнее место был не обязан. Кстати, так же, как и меняться местами.

Недавно Минтранс сообщил, что у пассажиров с верхней полки появится право три раза в день занимать нижнюю полку и место у столика, чтобы поесть. На завтрак и ужин отводится полчаса, на обед час. Ранее это разрешение оставалось на усмотрение пассажиров нижних полок.

Иногда тихие и воспитанные пассажиры все-таки могут устроить соседям незабываемую ночь, если они громко храпят. Обижаться не имеет смысла — это физическая особенность, от которой страдает и сам исполнитель ночных рулад. На этот случай можно запастись хорошими берушами или наушниками. Или же разбудить соседа и попросить его перевернуться. Если не хочется вступать в переговоры, то можно использовать звуковые раздражители — звон, шелест, смех, разумеется в умеренных дозах. Беспокойно спящий человек проснется и перевернется на другой бок. В случае, если уловки бессильны, то можно попросить проводника разбудить человека.