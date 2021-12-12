Как поменять раздражающего соседа в самолете

Представьте ситуацию: вы зашли на борт самолета, сели на свое место и внезапно оказывается, что на соседнем с вами кресле не интеллектуал, не угрюмый социопат, и даже не ребенок, а громкий и хамоватый человек, который ругается матом и выпивает. "Рамблер" рассказывает, что делать и можно ли попросить поменять попутчика.

Для начала попробуйте сделать вид, что его не существует, и наденьте наушники. Сбегать некуда, поэтому, возможно, вас спасет функция шумоподавления. Если невоспитанный сосед начинает вам докучать, толкает локтями, задает много вопросов или просто вас бесит, попробуйте попросить его вас не беспокоить и вести себя потише, пригрозив санкциями. Скорее всего, этот метод не поможет, и разгневанный сосед будет еще больше недоволен замечанием, но попробовать все же стоит.

Крайний случай — вызовите бортпроводника. Если попутчик раздражает вас, окружающие с большой вероятностью тоже заметили неадекватное поведение пассажира. Стюардесса сделает ему предупреждение. Если и тогда не поможет, попросите пересадить его или вас. Менять место на борту, согласно правилам, запрещено. У этого есть много причин. Например, в случае катастрофы тела смогут идентифицировать по месту в самолете. Кроме того, места распределяются по салону равномерно, чтобы рассчитать центр массы самолета и взлететь. Подробнее мы рассказывали в другом материале.