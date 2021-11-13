9 ноября пассажир российской авиакомпании сел не на свое место на борту и был отправлен на 10 суток в спецприемник. Мужчина выбрал кресло поудобнее у аварийного выхода и отказался его покидать, за что на него вызвали полицию. Почему в самолетах так строго с посадочными местами — в материале "Рамблера".

Первое соображение, из которого бортпроводники отказывают пассажирам пересесть, даже если места свободны, — безопасность. По словам сотрудников авиакомпаний, это создает хаос на борту.

"Когда пассажир приходит и видит, что кто-то уже сидит в его кресле, процесс посадки становится более напряженным, пассажиры начинают выяснять, кто из них прав, и это приводит к беспорядку",

— рассказал ВВС Майкл, бортпроводник одной из американских авиакомпаний.

Кроме того, рассадка производится таким образом, чтобы пассажиры и их ручная кладь были равномерно распределены по салону. С момента начала онлайн-регистрации за 24 часа до вылета и до ее окончания в аэропорту, за 40-60 минут до рейса, составляется специальная карта занятых мест. После этого загружается багаж и рассчитывается центр массы самолета. Эти данные пилоты используют для взлета. Поэтому до окончания набора высоты нельзя вставать и куда-то пересаживаться.