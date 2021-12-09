3 необычных синдрома, которым подвержены путешественники

Путешествия могут в прямом смысле свести с ума. Рассказываем о редких, но существующих синдромах туристов.

Синдром Стендаля

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Набор неспецифических симптомов — частое сердцебиение, головокружение, слуховые и визуальные галлюцинации — появляются после взаимодействия с искусством. Вы не ослышались: просмотр картин, фресок и скульптур может привести к апатии, бреду и лихорадке.

И хотя данный синдром не привязан к конкретному месту, его называют «флорентийским». В 1817 году Стендаль описал опыт своего посещения Флоренции, усыпанной музеями с работами Микеланджело, Рафаэля и Да Винчи.

«Я достиг уже той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал сердцебиение, то, что в Берлине называют нервным приступом: жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть».

Больше всего синдрому подвержены люди, выросшие в почитании западного искусства, но никогда с ним близко не контактировавшие. По этой причине путешественники из Азии или сами итальянцы от синдрома Стендаля не страдают. Впрочем, расслабляться не стоит: описаны случаи, когда подобную реакцию вызывала красота природы или архитектуры.

Впервые диагноз поставили в 1982 году. Сегодня охранников в музеях Флоренции обучают, как обращаться с теми, кто пал жертвой прекрасного.

Индийский синдром

Знакомо ли вам чувство: вы посещаете экзотическую страну и как будто открываете для себя новый мир? Философия, кухня, искусство — все кажется настоящим, а прошлая жизнь — серой подделкой.

Возможно, вы были жертвой индийского синдрома — психологического расстройства, при котором турист бросает прежнюю жизнь и ищет истину на новом месте. Человек ощущает себя избранным, знающим истину и практически неуязвимым и бессмертным — одним переездом дело не обходится.

Возникает синдром у американцев и европейцев, которые отправляются в азиатские страны — Индию, Бангладеш, Непал — на «перезагрузку». Проблема не собственно в синдроме, а что в таком состоянии человек крайне уязвим и им можно управлять.

В 2000 году французский психиатр Режи Эро в книге «Помешанные на Индии» описал опыт лечения своих соотечественников в городе Мумбаи. Одни уходили в себя, другие отказывались принимать пищу и доводили себя до истощения. Третьи практиковали йогу без сна и перерыва. Многих завлекали в секты и культы. Некоторые случаи кончались госпитализацией или попыткой самоубийства.

Парижский синдром

«Рамблер» уже писал про термин, который придумал в 1986 году работающий во Франции психиатр Хироаки Ота. Синдром поражает в основном японцев. Туристы приезжающие в Париж, мечтают увидеть романтичный «город любви», картинку, как в журнале.

Когда они понимают, что столица Франции может быть грязным и шумным городом, а на японском почти никто не говорит, у путешественников случается психологический шок. Недосып, длительный перелет и непривычная кухня усугубляют ситуацию.