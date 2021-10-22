Разочарование и психоз: что такое парижский синдром

Парижский синдром — психическое расстройство у туристов, которые разочаровываются в культуре или красоте нового места. Рассказываем о необычном диагнозе путешественников.

История и предпосылки

Термин появился в 1986 году и описывал культурный шок, который испытывали японские туристы во Франции. Синдром выделил работающий во Франции психиатр Хироаки Ота. Врач заметил, что часть его соотечественников при посещении Парижа разочаровываются так сильно, что это отражается на физическом состоянии.

В японской культуре Париж воспринимают как самый романтичный город мира, столицу моды и беззаботного образа жизни. Японские туристы ожидают увидеть красочную рекламную картинку из журнала — а приезжают в мегаполис, где грязно и темно, вокруг толпы туристов, а люди ведут себя грубо и неприветливо.

В сочетании с истощением (около 11 часов перелета), языковым барьером, непривычной едой и тоской по дому, разочарование от увиденного может вызвать серьезный психологический стресс.

Симптомы

Синдром прежде всего выражается со стороны психики. Человек испытывает разочарование, рушение мечты, страх неизведанного. Состояние дополняют физические симптомы: тошнота, острое бредовое состояние, галлюцинации, тревожность, головокружение и повышенное потоотделение.

Случаи Парижского синдрома хоть и редки, но задокументированы в медицинских журналах. Согласно SBS news, ежегодно из шести миллионов японских туристов не менее 20 обращаются с жалобами на парижский синдром. Посольство Японии в Париже отправляет путешественников домой с врачом или медсестрой, а в безопасной обстановке состояние лечат психотерапией.