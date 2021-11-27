В TikTok показали лайфхак для девушек в самолете

О лайфхаках для комфортного пребывания в самолете в Сети рассказывают и сотрудники авиакомпаний, и сами пассажиры. В TikTok особую популярность набирают стюардессы, которые делятся секретами своей работы с пользователями и дают советы туристам.

На этот раз появился ролик, на котором показали лайфхак для девушек, которым нужно разместить тяжелую ручную кладь на верхней полке. Смотрите видео, чтобы узнать об этом поподробнее.