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В TikTok показали лайфхак для девушек в самолете

Диана Товсепова
1 час назад

О лайфхаках для комфортного пребывания в самолете в Сети рассказывают и сотрудники авиакомпаний, и сами пассажиры. В TikTok особую популярность набирают стюардессы, которые делятся секретами своей работы с пользователями и дают советы туристам.

На этот раз появился ролик, на котором показали лайфхак для девушек, которым нужно разместить тяжелую ручную кладь на верхней полке. Смотрите видео, чтобы узнать об этом поподробнее.

Ранее мы писали о том, как по совету стюардессы, бесплатно провезти больше вещей в ручной клади.

Лайфхаки,Видео,
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