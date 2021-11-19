В каждой стране действуют свои законы, и далеко не всегда туристы знают все нюансы. Порой иностранцы нарушают правила от незнания, но, конечно, это не освобождает от ответсвенности.

Например, в Таиланде иностранца могут оштрафовать, если он случайно наступит на банкноту с изображением монарха. А в Египте, если обнаружат туриста, смотрящего в бинокль вблизи аэропорта, его могут взять под арест и даже посадить в тюрьму за попытку шпионажа за государственной авиацией. Смотрите видео и узнаете, что делать, если арестовали за границей.