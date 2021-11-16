Пять вещей, которые выдают русского за границей

За границей мы всегда узнаем соотечественников, причем даже если они не говорят на родном языке. "Рамблер" собрал подборку предметов, которые определяют россиян в отпуске.

Нарядная одежда

Существует много шуток про женщин, которые ходят в отпуске в платье и на каблуках. И если вы ездили летом в Крым или Сочи, то скорее всего видели таких женщин. Однако мужчины тоже не отстают. Кто-то пытается выделиться с помощью толстой цепи и расстегнутой рубашки, кто-то просто выбирает яркую одежду. В любом случае, в отпуске нам всем хочется быть нарядным. Не зря же мы на него целый год копим!

Большая косметичка

Помимо нарядной одежды российских женщин за границей часто выдает макияж. Не желая отдыхать, россиянки стараются держать себя в тонусе и берут с собой в отпуск духи, полный набор косметики, кремы, скрабы, шампуни и помады. Все это провозится в больших косметичках, с которыми часто случаются проблемы на контроле.

Вредные привычки

Россияне едут в отпуск с сигаретами, потому что во многих странах они обойдутся значительно дороже. Более того, наши сограждане не планируют отказываться от вредных привычек и часто выделяются этим на фоне европейцев. Одержимость здоровым образом жизни веселит нас, а зря.

Перекус в дорогу

Зачем покупать еду в транспорте, если можно приготовить ее заранее? В дорожной сумке у туриста из России всегда можно часто обнаружить бутерброды, чайные пакетики, кофе и сладости. Мы всегда стараемся подготовиться к поездке основательно и не планируем тратить лишнее. И это не плохо, просто это наша особенность.

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