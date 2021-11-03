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Что значат сигналы в самолете на самом деле

Диана Товсепова
2 часа назад

Каждый , кто летал на самолете, слышал звуковые сигналы на борту во время взлета, в полете и во время посадки. Однако на самом деле, у каждого сигнала на борту есть объяснение.

Иногда сигналы оповещают о том, что самолет вошел в зону турбулентности, предупреждают о чрезвычайной ситуации, возникшей на борту, и собирают членов экипажа на совещание, а иногда означают то, что кто-то из экипажа хочет выпить кофе. Чтобы подробнее узнать о том, что означают сигналы в самолете, смотрите видео.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы опоздали на рейс

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