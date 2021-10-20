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Как попасть на рейс, даже если вы опоздали: советы стюардессы

Дарья Амосова
4 часа назад

Не паниковать и быть вежливым: американская стюардесса объяснила, как себя вести, если вы опоздали на рейс.

Стюардесса Кэт Камалани ведет TikTok под ником @katkamalani. В блоге девушка рассказывает о своей работе и делится лайфхаками, неочевидными для обычных пассажиров.

В недавнем ролике Кэт с точки зрения стюардессы объяснила, что делать при опоздании на рейс. Видео набрало 46 тысяч просмотров и 8 тысяч лайков.

Способ подойдет тем, кто зарегистрировался онлайн и не имеет дополнительного багажа. Кэт советует: даже если вы очень сильно опоздали, все равно подойдите к своему гейту. Во-первых, рейс могли задержать. Во-вторых, если вы опаздываете на несколько минут, вас все еще могут посадить на борт.

Что делать, если вы опоздали на 10-15 минут? Все равно идти к гейту. После закрытия гейта сотрудник аэропорта распределяет оставшиеся места на борту. Например, билет могут отдать работнику авиакомпании или человеку, который из-за овербукинга не попал на предыдущий рейс. Эта опция недоступна тем, кто купил билет обычным способом, но не приехал или опоздал.

Кэт советует вежливо общаться с работником и уточнить, есть ли шанс на свободное место. Сотрудники иногда делают исключение для вежливых пассажиров и пускают их на борт даже в случае сильного опоздания.

Стюардесса также делилась секретами, как обезопасить себя при заселении в отель. Например, Кэт отметила, что нельзя произносить вслух номер своей комнаты. Также необходимо проверить кровать на клопов и убрать с нее декоративные элементы, так как их редко стирают.

Лайфхаки,Видео,
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