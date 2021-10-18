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Не трогать руками: 5 самых грязных мест в самолете

Дарья Амосова
3 часа назад

Самолет — достаточно грязное место. Сотни пассажиров оставляют мусор после рейса, промахиваются мимо унитаза и не всегда моют руки. Рассказываем, какие места на борту лучше протереть антибактериальной салфеткой.

Не трогать руками: 5 самых грязных мест в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Задний карман сидения

Пассажиры путают карман с отделением для мусора. После перелета внутри найдутся использованные салфетки, жевательные резинки и стаканчики, огрызки и бутылки, наполненные гигиенические пакеты со рвотой и остатками еды. Инструкцию по безопасности, которую просят просмотреть перед полетом, вообще редко протирают. Безусловно, бортпроводники чистят карманы перед следующим рейсом. Но если нет времени, экипаж убирает обертки и мусор, не проводя дезинфекцию.

Столик

Пассажиры трогают столик минимум дважды за полет, и не факт, что чистыми руками. Стюардесса Кэт Камалани рассказывает в серии TikTok-роликов, что родители иногда используют откидную доску как пеленальный столик.

Чайник

Стюардессы и пилоты нередко признаются, что пьют в полете только из своей или запечатанной тары. Кофе и чай готовят из бортовой воды, которая поступает из специального «чайника». Емкость крайне редко моют, внутри заводятся бактерии, появляется накипь и осадок.

Проход

Многие пассажиры снимают обувь и ходят по салону в носках или даже босиком. Ковролин, которым покрыт проход, пылесосят достаточно редко, так как на полную уборку нет времени.

Туалет

Пассажиры «промахиваются» на пол из-за тряски, не смывают за собой, не протирают сидение и раковину. Члены экипажа признаются, что моют и дезинфицируют туалет раз в сутки, обычно перед ночными или утренними рейсами.

Как сделать полет гигиеничным (ну или почти)

  • Брать на борт антибактериальные салфетки и протирать поверхности, с которыми вы соприкасаетесь голой кожей: сидение, столик, ручки туалета.
  • Во время обеда брать сок или воду.
  • Переобуваться в тапочки или носки для самолета, который пойдут в стирку сразу после полета.
  • Уважать пассажиров, которые летят после вас: убирать мусор и протирать за собой.
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