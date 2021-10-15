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Может ли самолет летать без пилота

Дарья Амосова
4 часа назад

Автопилот упрощает работу экипажа и экономит ресурсы самолета. Но может ли лайнер лететь чисто за счет компьютера, без людей в кабине капитана?

Может ли самолет летать без пилота
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Может ли самолет летать без пилота?

Частично. Пилоты признаются, что на дальних перелетах всю работу выполняет автопилот. Капитаны смотрят кино, читают книги, спят. Они готовы приступить к обязанностям, когда случается внештатная ситуация — а такое происходит редко.

Пентагон, NASA и различные частные компании уже разрабатывают прототипы самолетов, которые в будущем будут исключительно на компьютерном управлении. По разным прогнозам, беспилотные гражданские самолеты можно ждать в 2025—2030 году.

Почему самолеты не летают без пилотов

Все банально просто: пилоты — люди. В отличие от машины, они способны мыслить нестандартно и творчески. Иногда иррациональный ход мысли приводит к лучшим решениям, чем если следовать инструкции.

Как пример — инцидент 2010 года с самолетом Qantas A380, летящего по маршруту Сингапур— Сидней. Сразу после взлета взорвался один из двигателей, и компьютер сломался из-за перегрузки. Очень опытные пилоты развернули самолет, тот приземлился в аэропорту Сингапура, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пример из России — рейс 178 Уральских авиалиний, который в 2019 году совершил аварийную посадку в кукурузном поле. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, в результате чего отказали двигатели. Пилоты совершили вынужденную жесткую посадку без выпуска шасси. Пассажиры отделались травмами. По мнению экспертов, пилоты приняли самое верное, хоть и не самое очевидное решение.

Также пилоты вручную управляют самолетом во время самых сложных этапов — взлета и посадки. Наконец, пилоты включают и отключают сам автопилот. Поэтому в ближайшем будущем полеты без человека в капитанской кабине невозможны — вероятно, это к лучшему.

Лайфхаки,Уральские авиалинии,NASA,Пентагон,
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