Автопилот упрощает работу экипажа и экономит ресурсы самолета. Но может ли лайнер лететь чисто за счет компьютера, без людей в кабине капитана?

Может ли самолет летать без пилота?

Частично. Пилоты признаются, что на дальних перелетах всю работу выполняет автопилот. Капитаны смотрят кино, читают книги, спят. Они готовы приступить к обязанностям, когда случается внештатная ситуация — а такое происходит редко.

Пентагон, NASA и различные частные компании уже разрабатывают прототипы самолетов, которые в будущем будут исключительно на компьютерном управлении. По разным прогнозам, беспилотные гражданские самолеты можно ждать в 2025—2030 году.

Почему самолеты не летают без пилотов

Все банально просто: пилоты — люди. В отличие от машины, они способны мыслить нестандартно и творчески. Иногда иррациональный ход мысли приводит к лучшим решениям, чем если следовать инструкции.

Как пример — инцидент 2010 года с самолетом Qantas A380, летящего по маршруту Сингапур— Сидней. Сразу после взлета взорвался один из двигателей, и компьютер сломался из-за перегрузки. Очень опытные пилоты развернули самолет, тот приземлился в аэропорту Сингапура, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пример из России — рейс 178 Уральских авиалиний, который в 2019 году совершил аварийную посадку в кукурузном поле. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, в результате чего отказали двигатели. Пилоты совершили вынужденную жесткую посадку без выпуска шасси. Пассажиры отделались травмами. По мнению экспертов, пилоты приняли самое верное, хоть и не самое очевидное решение.