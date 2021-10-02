Что экипаж самолета не показывает пассажирам

Бортпроводники и пилоты форума Reddit рассказали о секретах своей работы и поступках, которые экипаж скрывает от пассажиров.

Фото: Кадр из передачи "Каламбур" Кадр из передачи "Каламбур"

Пользователь @YamesfrankO задал на форуме Reddit вопрос для бортпроводников и пилотов: «Что происходит в полете, о чем знает только экипаж?».

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В комментариях работники американских и европейских авиакомпаний поделились секретными знаниями, которые доступны только тем, кто работает на борту.

Например, авиадиспетчер рассказал о радиочастоте, на которой можно услышать ругательства от работников.

@ryanlikespoop: «Говорю как авиадиспетчер: мы постоянно материмся и кричим на пилотов, когда мы не на связи. Когда мы настраиваемся [на одну частоту], мы говорим как вежливые люди».

Пилот в комментариях добавил, что у них также есть своя радиочастота (а может, это одна и та же). На ней пилоты вытворяют все что вздумается.

@Gravity88x: «Есть радиочастота, которую мы все должны контролировать. Она называется Guard („караул“ — прим. ред.) и предназначена для чрезвычайных ситуаций и аварий <...>

Каждый день этой частотой злоупотребляют. Вы услышите, как сотни пилотов-профессионалов мяукают, кричат непристойности, насмехаются над авиакомпаниями друг друга <...>

Только сегодня я слышал, как самолет пытался передать информацию о неотложной медицинской помощи на этой частоте через один из самолетов своей компании. Они не могли закончить ни одно из своих предложений, чтобы кто-нибудь не закричал: „Ты говоришь по Guard!“ „Эй, всем все равно на вашего пассажира!».

Авиадиспетчер в комментариях подтвердил, что подобная частота действительно существует. И используют ее, мягко говоря, не по назначению.

@Odeken: «Последние несколько дней какой-то негодяй играл музыку из игры Pac-Man на охранной частоте. Пилоты постоянно звонят нам по этому поводу».

Пилот-новичок поделился своей историей, когда он почти прощался с жизнью, а пассажиры об этом даже не догадывались.

@drrhythm2: «Капитан указал, что несколько бортовых приборов на его стороне [панели] вышли из строя. Он начал использовать данные с моей стороны <...> Вскоре опять что-то пошло не так, и автопилот отключился.

Мы были на высоте 25 тысяч футов (7,6 км — прим .ред.) <...> Мы объявили чрезвычайную ситуацию и попросили диспетчера указать направление в сторону лучшей погоды <...>

В конечном итоге мы совершили безопасную посадку после отклонения от курса,. Пассажиры даже не подозревали, что в течение нескольких минут все было на грани, а я боялся, что наши дела очень-очень плохи».

Бывший бортпроводник поделился другой, более жуткой историей.

@cMindge: «Если кто-то умер на борту, бортпроводник постарается сделать менее очевидным тот факт, что кто-то скончался. Наденет на человека очки, может, шляпу, чтобы не тревожить других пассажиров и не создавать панику»

Однако не все секреты бортпроводников были такими пугающими. Бывший работник авиакомпании под ником @Subrookie рассказал то, что узнал сам во время обучения.

«Часто на борту был кто-то, кто ужасно пах. Вы устанавливаете высокую температуру в одном конце салона, и это локализует запах в другой части самолета. Если вы видите висящие мешки с фильтром для кофе, значит, где-то в самолете кто-то плохо пахнет.

Стюардессы часто обсуждают, что на таком-то месте сидит „горячий парень“.

Не совсем по теме, но никогда не ходите босиком или в носках в самолете. Швабра, что моет туалет, моет и проход».

Пилоты рассказали о необычных подробностях их собственной рутины. Как написал один из пользователей, работа пилотом — «это часы скуки и мгновения абсолютного страха».

@cornbreadcasserole: «Нам платят только тогда, когда двери [самолета] закрыты и приказали начинать буксировку. Если мы задерживаемся или сидим с открытой дверью, мы раздражаемся не меньше вас».

@Subrookie: «Пилоты много бездельничают. Они фотографируют, постят в Facebook, смотрят фильмы. Автопилот работает за них на дальних перелетах».

@purcerh: «Иногда пассажиры спокойно летят сзади, в то время как пилоты уклоняются от грозы и кричат изо всех сил».

«Мы перевозим не только трупы, но и живые органы для трансплантации, такие как сердца и легкие. Мне особенно это нравится, так как мы получаем все кратчайшие пути к месту назначения».

«Стюардессы не могут выполнять работу пилота, но пилоты точно так же не могут выполнять работу бортпроводников».

«Не снимайте обувь, когда идете в ванную. Люди все время „промахиваются“ на пол».