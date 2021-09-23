Как отдохнуть на Мальдивах и не обанкротиться

Эксперты туризма рассказали, как сэкономить на отдыхе на Мальдивах. Советы опубликованы на сайте онлайн-сервиса путешествий Tutu.ru.

Мальдивы считаются любимым пляжным курортом богачей. Однако бюджетно отдохнуть на островах могут и простые путешественники.

Место

Эксперты считают, что лучше останавливаться на локальных островах, где проживает местное население.

«С прошлой осени власти страны разрешили туристам размещаться в гестхаусах. Учитывая цены на отдых на Мальдивах, этот вариант очень привлекателен: здесь значительно дешевле, чем на резортах», — рассказали эксперты.

Суточная стоимость номеров в гостевых домах на двоих варьируется от $50 (3,6 тысячи рублей) до $150 (10,9 тысячи рублей).

Еда

В цену включен завтрак, однако в подобных местах размещения не предусмотрено питания по системам «все включено» или шведский стол. Все блюда для туристов готовятся под заказ.

Сэкономить можно, сократив покупку фруктов, рыбы и морепродуктов. Специалисты объясняют, что их на островах вручную собирают или отлавливают местные жители. Производство и отлов не поставлены на поток, а потому стоит такая еда дороже.

Ограничения

Государственная религия Мальдивской республики — ислам. Если вы выбрали отдых не в туристической зоне, а бок о бок с местными, помните о ряде важных ограничений. Например, купаться разрешено только на специальных бикини-пляжах. Ни женщинам, ни мужчинам не рекомендуют ходить в чересчур открытой одежде. Наконец, в не-туристической зоне Мальдив запрещены любые спиртные напитки. Отдыхая бок о бок с местными, готовьтесь к трезвому отдыху.

«Вы его [алкоголь] не сможете привезти (на границе его изымут) и не сможете купить. На локальных островах готовьтесь к трезвому отдыху. Максимум, что вам будет доступно, — это безалкогольное пиво», — добавляют специалисты.