Куда уходят деньги российских туристов

Россияне предпочитают тратить деньги на заграничных курортах вместо отечественных. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на совместное исследование сервисов Aviasales и Тинькофф Путешествия.

Сервисы изучили траты российских туристов, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, а не в рамках туристических путевок. Аналитики подсчитали, что расходы в летних поездках на черноморское побережье оказались на 20% ниже, чем в Турции и Грузии.

Траты за границей

Самыми популярными направлениями для самостоятельных туристов стали Турция, Грузия, ОАЭ и Египет. На заграничных курортах отдыхало 23, 4 и 2% россиян соответственно. Средняя длина поездки — около десяти дней. На поездку в Турцию турист тратит около 92 тысячи рублей, в Грузию — 30 тысяч, в ОАЭ и Египет — по 34 тысячи.

Самые популярные европейские направления — Кипр, Черногория и Греция. В среднем отдыхающие провели в этих странах около десяти дней. Расходы составили 140 тысяч, 180 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Большая доля расходов за рубежом уходит на оплату проживания. Туристы закупаются продуктами в супермаркетах: средний чек — от трех тысяч до семи тысяч рублей. На развлечения путешественники тратят от четырех до десяти тысяч рублей.

Траты в России

С мая по август 2021 года на российском юге побывали 33% отдыхающих. Средняя продолжительность отдыха — девять дней, средние траты без перелета — 70-75 тысяч рублей. Как и в заграничных путешествиях, около половины расходов путешественники тратили на проживание. За питание туристы отдают в среднем девять тысяч рублей, закупаются продуктами в магазинах еще на шесть тысяч.