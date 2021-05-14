Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Самые безопасные места в транспорте

Елизавета Назарова
1 час назад
Отправляясь в путешествие, многие задумываются о безопасности в дороге. Наиболее опасным транспортом, с которым случается больше всего аварий, считаются автомобили и автобусы, но некоторые боятся ездить на поездах и летать на самолетах. Большинство людей впадают в панику, когда понимают, что их безопасность зависит от сотрудников компании-перевозчика, пилота, водителя или машиниста.
Чтобы чувствовать себя увереннее и не бояться путешествовать на разных видах транспорта, можно выбирать более безопасные места, которые есть везде. Согласно статистике, при происшествии люди, сидевшие в определенных местах транспорта получали меньше травм или они были несерьезными. Смотрите видео и узнаете, как выбирать безопасные места в разных видах транспорта.
Лайфхаки,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители