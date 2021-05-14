Самые безопасные места в транспорте

Отправляясь в путешествие, многие задумываются о безопасности в дороге. Наиболее опасным транспортом, с которым случается больше всего аварий, считаются автомобили и автобусы, но некоторые боятся ездить на поездах и летать на самолетах. Большинство людей впадают в панику, когда понимают, что их безопасность зависит от сотрудников компании-перевозчика, пилота, водителя или машиниста.

Чтобы чувствовать себя увереннее и не бояться путешествовать на разных видах транспорта, можно выбирать более безопасные места, которые есть везде. Согласно статистике, при происшествии люди, сидевшие в определенных местах транспорта получали меньше травм или они были несерьезными. Смотрите видео и узнаете, как выбирать безопасные места в разных видах транспорта.