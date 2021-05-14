Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд

Руководитель отдела информационной безопасности сервиса поездок и путешествий Туту.ру Павел Арланов раскрыл схемы обманов мошенников, которые продают поддельные билеты. Об этом сообщает "Прайм".

По его словам, чаще всего мошенники используют фишинговые сайты, мимикрирующие под популярные сервисы продажи билетов. Распознать их не просто, но есть несколько признаков, которые должны насторожить. Например, дизайн сайта, который напоминает другие известные ресурсы.

"Мошенники копируют фирменный стиль компании, верстку сайта, но при этом нередко могут забывать о каких-то важных деталях. Например, посмотрите, на какие сайты ведут ссылки на странице", - советует Арланов.

Если цены слишком низкие, вероятность обмана велика. Следует проверить стоимость аналогичных билетов на других ресурсах. Если вы все же сделали заказ, тщательно изучите форму оплаты и текст СМС, которое придёт для подтверждения операции