Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд

По его словам, чаще всего мошенники используют фишинговые сайты, мимикрирующие под популярные сервисы продажи билетов. Распознать их не просто, но есть несколько признаков, которые должны насторожить. Например, дизайн сайта, который напоминает другие известные ресурсы.
Если цены слишком низкие, вероятность обмана велика. Следует проверить стоимость аналогичных билетов на других ресурсах. Если вы все же сделали заказ, тщательно изучите форму оплаты и текст СМС, которое придёт для подтверждения операции