Что делать, если вы оказались в тонущей машине

Из-за закрытых границ многие туристы открыли для себя путешествия на собственном автомобиле. Несмотря на то, что у них не было практики дальних поездок, энтузиасты берут свою семью и едут путешествовать по России. Иногда можно оказаться в нестандартных ситуациях опасных для жизни.

Во многих фильмах мы видели этот момент, когда машина неожиданно теряет контроль и падает в реку или озеро. Нам кажется, что с нами такое никогда не произойдет, поэтому мы пренебрегаем элементарными правилами выживания в чрезвычайной ситуации. Смотрите видео и вы узнаете, как правильно выбраться из тонущей машины, чтобы паника и страх вам не помешали.