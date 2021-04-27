Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Что делать, если вы оказались в тонущей машине

Елизавета Назарова
1 час назад
Из-за закрытых границ многие туристы открыли для себя путешествия на собственном автомобиле. Несмотря на то, что у них не было практики дальних поездок, энтузиасты берут свою семью и едут путешествовать по России. Иногда можно оказаться в нестандартных ситуациях опасных для жизни.
Во многих фильмах мы видели этот момент, когда машина неожиданно теряет контроль и падает в реку или озеро. Нам кажется, что с нами такое никогда не произойдет, поэтому мы пренебрегаем элементарными правилами выживания в чрезвычайной ситуации. Смотрите видео и вы узнаете, как правильно выбраться из тонущей машины, чтобы паника и страх вам не помешали.
Лайфхаки,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители